Армения и Иран расширят оборонные связи

Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Армении и Ирана Виген Саргсян и Хосейн Дехган выразили готовность к расширению и развитию двусторонних отношений.
На встрече в Тегеране 31 января Виген Саргсян отметил, что для развития армяно-иранских отношений необходимо разработать механизм регулярных встреч и консультаций.
Стороны обсудили также проблемы, касающиеся международной и региональной безопасности и урегулирования конфликтов.
Говоря о Карабахском конфликте, министры подчеркнули необходимость его мирного регулирования исключительно переговорным путем.
Армянская делегация во главе с министром обороны посетила университет «Малик Аштар», среди главных направлений деятельности которого – реализация программ в сфере обороны. Отметив, что военная промышленность является одной из важнейших для Армении сфер, Виген Саргсян подчеркнул необходимость углубления армяно-иранского сотрудничества также в научной сфере.
Армянская делегация посетила также компанию «Электронная промышленность Ирана», которая специализируется на создании и реализации решений в области обороны.
Виген Саргсян посетил также мавзолей Имама Хомейни и отдал дань уважения духовному лидеру иранской Исламской революции.
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