Армения и Иран расширят оборонные связи

Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Армении и Ирана Виген Саргсян и Хосейн Дехган выразили готовность к расширению и развитию двусторонних отношений.

На встрече в Тегеране 31 января Виген Саргсян отметил, что для развития армяно-иранских отношений необходимо разработать механизм регулярных встреч и консультаций.



Стороны обсудили также проблемы, касающиеся международной и региональной безопасности и урегулирования конфликтов.



Говоря о Карабахском конфликте, министры подчеркнули необходимость его мирного регулирования исключительно переговорным путем.



Армянская делегация во главе с министром обороны посетила университет «Малик Аштар», среди главных направлений деятельности которого – реализация программ в сфере обороны. Отметив, что военная промышленность является одной из важнейших для Армении сфер, Виген Саргсян подчеркнул необходимость углубления армяно-иранского сотрудничества также в научной сфере.



Армянская делегация посетила также компанию «Электронная промышленность Ирана», которая специализируется на создании и реализации решений в области обороны.



Виген Саргсян посетил также мавзолей Имама Хомейни и отдал дань уважения духовному лидеру иранской Исламской революции.