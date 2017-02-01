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Армения и Иран расширят оборонные связи


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Армении и Ирана Виген Саргсян и Хосейн Дехган выразили готовность к расширению и развитию двусторонних отношений.

На встрече в Тегеране 31 января Виген Саргсян отметил, что для развития армяно-иранских отношений необходимо разработать механизм регулярных встреч и консультаций.

Стороны обсудили также проблемы, касающиеся международной и региональной безопасности и урегулирования конфликтов.

Говоря о Карабахском конфликте, министры подчеркнули необходимость его мирного регулирования исключительно переговорным путем.

Армянская делегация во главе с министром обороны посетила университет «Малик Аштар», среди главных направлений деятельности которого – реализация программ в сфере обороны. Отметив, что военная промышленность является одной из важнейших для Армении сфер, Виген Саргсян подчеркнул необходимость углубления армяно-иранского сотрудничества также в научной сфере.

Армянская делегация посетила также компанию «Электронная промышленность Ирана», которая специализируется на создании и реализации решений в области обороны.

Виген Саргсян посетил также мавзолей Имама Хомейни и отдал дань уважения духовному лидеру иранской Исламской революции.

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