Армения и Иран против возникновения новых очагов напряженности

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян и советник духовного лидера Ирана по вопросам внешней политики Али Акбар Велаяти сошлись во мнении, что появление новых очагов напряженности станет ударом по региональной безопасности.

Такое мнение они выразили 2 февраля на встрече в Тегеране, сообщает минобороны Армении.



Виген Саргсян и Али Акбар Велаяти отметили, что необходимо объединить усилия в борьбе с распространением терроризма и экстремизма.



Али Акбар Велаяти отметил, что страны уже осуществляют эффективное сотрудничество в ряде отраслей экономики, и выразил надежду, что официальный визит министра обороны Армении простимулирует также развитие сотрудничества в сфере обороны.



Обсуждая проблему Нагорного Карабаха, Виген Саргсян и Али Акбар Велаяти подчеркнули, что конфликт не имеет военного решения и решения можно добиться только политическим путем.