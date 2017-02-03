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Армения и Иран против возникновения новых очагов напряженности


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян и советник духовного лидера Ирана по вопросам внешней политики Али Акбар Велаяти сошлись во мнении, что появление новых очагов напряженности станет ударом по региональной безопасности.

Такое мнение они выразили 2 февраля на встрече в Тегеране, сообщает минобороны Армении.

Виген Саргсян и Али Акбар Велаяти отметили, что необходимо объединить усилия в борьбе с распространением терроризма и экстремизма.

Али Акбар Велаяти отметил, что страны уже осуществляют эффективное сотрудничество в ряде отраслей экономики, и выразил надежду, что официальный визит министра обороны Армении простимулирует также развитие сотрудничества в сфере обороны.

Обсуждая проблему Нагорного Карабаха, Виген Саргсян и Али Акбар Велаяти подчеркнули, что конфликт не имеет военного решения и решения можно добиться только политическим путем.

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