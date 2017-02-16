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Солдат погиб в результате падения бульдозера


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Вчера днем во время очистки дороги, ведущей к боевым позициям одной из воинских частей минобороны Армении, в пропасть упал принадлежащий воинской части бульдозер T-170, в результате чего находящиеся внутри машины военнослужащие Гарегин Минасян, Армен Пуха и Вруйр Нерсисян получили телесные повреждения.

По данным Следственной службы Армении, по пути в гарнизонный военный госпиталь Гегаркуника Гарегин Минасян скончался.

Армен Пуха и Вруйр Нерсисян доставлены в центральный клинический военный госпиталь.

Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

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