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Завершился визит экспертов НАТО в Армению


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. По «Программе развития оборонного образования», созданной для оказания поддержки нужд Армении, 13-17 февраля в Ереване находилась группа экспертов НАТО.

В минобороны отметили, что в группу входили ведущие эксперты военно-образовательных учреждений НАТО, Канады, Чехии и Литвы.

Целью визита было вместе с управлениями минобороны по кадрам и военному образованию подвести итоги сотрудничества за 2016 год и согласовать направления сотрудничества в 2017 году.

13-16 февраля были организованы встречи международной консультационной группы с руководством военно-образовательных учреждений и ответственными за учебный процесс.

В завершение встречи стороны согласовали конкретные программы дальнейшего сотрудничества консультационной группы с военно-образовательными учреждениями Армении.

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