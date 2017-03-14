Трастовый фонд НАТО поможет Армении в вопросах разминирования

Ереван/Медиамакс/. Трастовый фонд НАТО поможет утилизировать в Армении 140 списанных военных автомобилей и 21 бронемашин.
Как сообщает Медиамакс, об этом говорится в ежегодном докладе генсека НАТО, представленном в Брюсселе 13 марта.
«Проект также предусматривает образовательные программы, которые помогут гражданскому населению Армении идентифицировать мины и принимать соответствуюшие меры», - говорится в докладе.
Медиамакс отмечает, что в ноябре 2016 года посол Германии в Армении Матиас Кислер и замначальника управления оборонной политики министерства обороны Армении Мгер Исраелян сообщили, что Германия предоставит 1 млн евро для утилизации старых бронемашин в Армении.
Матиас Кислер отмечал, что, финансируя данную программу, Германия помогает Армении выполнить обязательства, взятые в рамках Соглашения об обычных вооружениях в Европе.
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