Трастовый фонд НАТО поможет Армении в вопросах разминирования

Ереван/Медиамакс/. Трастовый фонд НАТО поможет утилизировать в Армении 140 списанных военных автомобилей и 21 бронемашин.

Как сообщает Медиамакс, об этом говорится в ежегодном докладе генсека НАТО, представленном в Брюсселе 13 марта.



«Проект также предусматривает образовательные программы, которые помогут гражданскому населению Армении идентифицировать мины и принимать соответствуюшие меры», - говорится в докладе.



Медиамакс отмечает, что в ноябре 2016 года посол Германии в Армении Матиас Кислер и замначальника управления оборонной политики министерства обороны Армении Мгер Исраелян сообщили, что Германия предоставит 1 млн евро для утилизации старых бронемашин в Армении.



Матиас Кислер отмечал, что, финансируя данную программу, Германия помогает Армении выполнить обязательства, взятые в рамках Соглашения об обычных вооружениях в Европе.