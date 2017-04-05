Российские летчики выполняют фигуры высшего пилотажа на фоне Арарата

Ереван /Медиамакс/. На российской авиационной военной базе «Эребуни» в Армении летчики истребителей четвертого поколения МиГ-29 приступили к специальным занятиям по выполнению сложных элементов пилотирования.

Пилоты будут тренироваться в выполнении полетов в стратосфере, на высоте более 10 тысяч метров, элементов сложного и группового пилотирования в паре и в составе боевого звена, а также боевые развороты, горизонтальные «бочки», виражи, пикированные горки с большими углами наклона, петля «Нестерова», «кобра», «колокол» и другие фигуры.



Фигуры сложного и высшего пилотирования будут отрабатываться в одиночном порядке и парами на предельно малых и предельно больших высотах от 250 до 12 тыс. метров на скоростях выше 1000 км/ч.