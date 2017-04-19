Российские разведчики проводят учения в Армении

Ереван/Медиамакс/. На полигоне «Камхуд» дислоцированной в Армении российской военной базы начались тактико-специальные учения разведчиков.

В ходе мероприятий боевой подготовки разведчики выполняют задачи по поиску и блокированию района дислокации условного противника, налету на движущуюся колонну диверсионной разведывательной группы, поиску оружия и боеприпасов, спрятанных в горно-лесистой местности с использованием карты и современных GPS-навигаторов.



При проведении тактико-специальных учений на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря всеми военнослужащими применяется современная экипировка «Ратник».



К учению привлечено около 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.