Глава Минобороны призвал ЕС давать адресные оценки

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян заявил сегодня на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Гербертом Зальбером о важности адресных оценок.

Представителю ЕС были представлены последние события на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской госгранице.



В качестве залога эффективности переговоров по карабахскому урегулированию Виген Саргсян назвал необходимость формирования атмосферы доверия, в частности, путем отрезвления провоцирующей стороны путем адресного осуждения со стороны мирового сообщества, в том числе Евросоюза, а также мониторинга передовой линии, задействования международных механизмов расследования инцидентов и других инструментов.



Герберт Зальбер отметил, что Евросоюз признает ведущую роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта и готов способствовать активизации переговоров в данном формате.