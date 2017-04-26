1094 просмотров

Глава Минобороны призвал ЕС давать адресные оценки


Виген Саргсян
Виген Саргсян

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян заявил сегодня на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Гербертом Зальбером о важности адресных оценок.

Представителю ЕС были представлены последние события на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской госгранице.

В качестве залога эффективности переговоров по карабахскому урегулированию Виген Саргсян назвал необходимость формирования атмосферы доверия, в частности, путем отрезвления провоцирующей стороны путем адресного осуждения со стороны мирового сообщества, в том числе Евросоюза, а также мониторинга передовой линии, задействования международных механизмов расследования инцидентов и других инструментов.

Герберт Зальбер отметил, что Евросоюз признает ведущую роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта и готов способствовать активизации переговоров в данном формате.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Апрель 25, 2017 16:28
Фонд IDeA представил премьер-министру свои новые инициативы

Внешняя политика | Апрель 25, 2017 15:58
Серж Саргсян принял вице-президента Индии

Армия и Полиция | Апрель 25, 2017 14:19
Глава Минобороны призвал ЕС давать адресные оценки
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017