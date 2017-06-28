Минобороны Армении выяснит обстановку в частях путем анонимных опросов

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении начнет проводить анонимные социологические опросы среди всех демобилизованных из Вооруженных сил.
Об этом журналистам сообщил сегодня министр обороны Виген Саргсян.
В рамках нового проекта министерства «Наблюдательный пункт» каждого демобилизованного военнослужащего посетят социологи и предложат ответить на
50 вопросов о взаимоотношениях в части, бытовых условиях и др.
«Мы обеспечим конфиденциальность участников опроса, а собранные данные будут храниться в нашей общей базе. Уже в сентябре будем иметь полную картину, сформированную на основе этих ответов»,- отметил Виген Саргсян.
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