За 10 дней Азербайджан потерял как минимум 8 военнослужащих

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказщал сегодня, что за последние десять дней Азербайджан потерял убитыми как минимум 8 военнослужащих.

Министр сказал, что это стало следствием ответных действий в ответ на провокации противника.



Министр подчеркнул, что число жертв подтверждено армянской стороной



«У нас есть результаты наблюдения, но нет доказательств. Эти жертвы пока еще не преданы земеле, и в азербайджанской прессе до сих пор нет сообщений об этом»,- заявил Виген Саргсян.