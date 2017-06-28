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За 10 дней Азербайджан потерял как минимум 8 военнослужащих


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказщал сегодня, что за последние десять дней Азербайджан потерял убитыми как минимум 8 военнослужащих.

Министр сказал, что это стало следствием ответных действий в ответ на провокации противника.

Министр подчеркнул, что число жертв подтверждено армянской стороной

«У нас есть результаты наблюдения, но нет доказательств. Эти жертвы пока еще не преданы земеле, и в азербайджанской прессе до сих пор нет сообщений об этом»,- заявил Виген Саргсян.

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