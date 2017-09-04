Вооруженные силы Армении участвуют в учениях в России

Ереван /Медиамакс/. 4-6 сентября рабочая группа во главе с начальником управления войск противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Армении Арменом Варданяном примет участие в проходящем в Москве заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ и совместном учении с боевой стрельбой «Боевое содружество-2017» в Астрахани.
Согласно сообщению министерства обороны Армении, 7 сентября делегация во главе с начальником генерального штаба ВС Армении Мовсесом Акопяном примет участие в завершающем активном этапе совместного учения «Боевое содружество» в Астрахани.
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