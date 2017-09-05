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Армяно-китайские связи в оборонной сфере углубляются


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян встретился сегодня с вице-президентом Центрального военного совета Китая Сюй Циляном.

Согласно сообщению минобороны, Сюй Цилян выразил убежденность, что визит министра обороны Армении в Китай станет новым стимулом для углубления армяно-китайских связей.

Виген Саргсян представил перспективы и возможности расширения взаимодействия в оборонной сфере.

Министр отметил, что Армения и Китай активно взаимодействуют в сфере военного образования и гуманитарной сфере, однако современные вызовы заставляют еще больше углубить сотрудничество.

По оценке вице-президента Центрального военного совета Китая, Армения – надежный и искренний партнер Китая. Стороны договорились активизировать усилия в вопросе углубления сотрудничества.

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