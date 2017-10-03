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В училище «Монте Мелконян» откроется центр Тумо


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян подвел сегодня на пресс-конференции итоги первого года своего пребывания в должности.

Министр, в частности, подчеркнул важность образовательных программ и инициатив, реализованных в течение года.

Он напомнил, что поставил цель превратить училище «Монте Мелконян» в Дилижане в лучшую старшую школу Армении.

«Сроки были очень сжатыми, но за 8 месяцев нам удалось обеспечить образовательное учреждение необходимыми условиями и принять 200 учеников, впервые имея конкурсный набор: на одно место претендовали трое абитуриентов», - отметил Виген Саргсян.

По словам министра, создание дополнительных образовательных возможностей для военнослужащих за время службы является важным элементом концепции «Нация-армия».

«Программа Тумо-армия также успешно действует: 100 срочных военнослужащих прошли курс обучения в Степанакерте и Дилижане. Эта программа будет носить  продолжительный характер, и в будущем в крупных воинских частях планируем открыть отдельные центры Тумо», - заявил Виген Саргсян.

Министр сообщил, что в ближайшее время образовательный центр Тумо будет также открыт в училище «Монте Мелконян».

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