В училище «Монте Мелконян» откроется центр Тумо

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян подвел сегодня на пресс-конференции итоги первого года своего пребывания в должности.

Министр, в частности, подчеркнул важность образовательных программ и инициатив, реализованных в течение года.



Он напомнил, что поставил цель превратить училище «Монте Мелконян» в Дилижане в лучшую старшую школу Армении.



«Сроки были очень сжатыми, но за 8 месяцев нам удалось обеспечить образовательное учреждение необходимыми условиями и принять 200 учеников, впервые имея конкурсный набор: на одно место претендовали трое абитуриентов», - отметил Виген Саргсян.



По словам министра, создание дополнительных образовательных возможностей для военнослужащих за время службы является важным элементом концепции «Нация-армия».



«Программа Тумо-армия также успешно действует: 100 срочных военнослужащих прошли курс обучения в Степанакерте и Дилижане. Эта программа будет носить продолжительный характер, и в будущем в крупных воинских частях планируем открыть отдельные центры Тумо», - заявил Виген Саргсян.



Министр сообщил, что в ближайшее время образовательный центр Тумо будет также открыт в училище «Монте Мелконян».