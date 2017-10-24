Двое российских военнослужащих погибли в Армении

Ереван /Медиамакс/. В Армении погибли двое военнослужащих 102-й российской военной базы.
В сообщении пресс-службы российской военной базы говорится:
«23 октября на полигоне Алагяз при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего контрактной службы. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился. Ведется расследование».
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