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Двое российских военнослужащих погибли в Армении


Фото: southfront.org


Ереван /Медиамакс/. В Армении погибли двое военнослужащих 102-й российской военной базы.

В сообщении пресс-службы российской военной базы говорится:

«23 октября на полигоне Алагяз при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего контрактной службы. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился. Ведется расследование».

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