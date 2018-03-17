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20 инструкторов миротворческой бригады получили междунардоную квалификацию



Ереван/Медиамакс/. Инструкторы военной учебно-консультативной группы Вооруженных сил Великобритании провели курсы для инструкторского состава миротворческой бригады министерства обороны Армении.

20 инструкторов прошли подготовку по проведению курсов для миротворцев в соответствии с международными стандартами. 

16 марта на церемонии окончания курса дипломы  выпускникам вручила посол Соединенного Королевства в Армении Джудит Фарнуорт.

Наиболее активные военнослужащие, продемонстрировавшие высокий уровень знаний в ходе занятий, получили символические подарки.

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