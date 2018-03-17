20 инструкторов миротворческой бригады получили междунардоную квалификацию

Ереван/Медиамакс/. Инструкторы военной учебно-консультативной группы Вооруженных сил Великобритании провели курсы для инструкторского состава миротворческой бригады министерства обороны Армении.
20 инструкторов прошли подготовку по проведению курсов для миротворцев в соответствии с международными стандартами.
16 марта на церемонии окончания курса дипломы выпускникам вручила посол Соединенного Королевства в Армении Джудит Фарнуорт.
Наиболее активные военнослужащие, продемонстрировавшие высокий уровень знаний в ходе занятий, получили символические подарки.
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