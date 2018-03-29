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29 марта откроется выставка вооружений ArmHiTec-2018


Фото: PAN Photo (ArmHiTec-2016)


Ереван /Медиамакс/. С 29 по 31 марта в выставочном комплексе «Ереван экспо» пройдет международная выставка вооружений и оборонных технологий «ArmHiTech-2018».

Цель выставки – представить достижения армянских компаний в области вооружений и оборонных технологий и стать платформой для диалога между военными, учеными и деловыми кругами стран-участниц выставки, а также способствовать дальнейшему расширению международного сотрудничества.

В выставке будут участвовать 34 армянских компаний и 30 компаний из 14 стран. 

В выставке примут участие официальные делегации из Греции, Индии, Российской Федерации, Беларуси, Казахстана.

На территории выставочного комплекса «Ереван экспо» площадью более 1500 м2 будут представлены новейшие экспонаты вооружений и продукции военного назначения: средства связи, оптико-электронные приборы, робототехнические комплексы и т.д.

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