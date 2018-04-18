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Полиция Армении предпримет «все законные меры»


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Согласно новому заявлению полиции, блокирование правительственных зданий и государственных органов участниками организованного Николом Пашиняном митинга «не входит в сущность права на мирные собрания».

«Более того, некоторые проявления этих действий наглядно соответствуют признакам уголовно преследуемого поступка.

Полиция Армении объявляет, что в сложившейся ситуации, особенно, когда есть объявленное решение о прекращении митинга, существуют предусмотренные Конституцией и законом основы не только для разгона митинга, но и пресечения и препятствования продолжающихся преступных действий.

Одновременно, полиция Армении сообщает, что распространяющиеся сведения о полномасштабных действиях, революционном положении, напряжении или нестабильности в различных марзах Армении являются абсолютной дезинформацией и не имеют никакой связи с действительностью, в связи с чем призываем участников митинга и СМИ воздержаться от подобного провокационного поведения.

Полиция заверяет, что предпримет диктуемые ситуацией и все законные меры для обеспечения естественной деятельности государственных органов и защиты прав и законных интересов лиц, выполняющих в них свои обязанности»,- говорится в сообщении.

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