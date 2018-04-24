В.Саргсян: Армянская армия при необходимости нанесет достойный ответный удар

Ереван/Медиамакс/. На состоявшейся сегодня встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном исполняющий обязанности министра обороны Виген Саргсян заверил, что армянская армия способна противостоять любой авантюре противника и при необходимости нанести достойный ответный удар.
Карен Карапетян подчеркнул, что армия была и остается под постоянным вниманием государства и будет находиться лично в центре его внимания. Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что начатые в Вооруженных силах реформы должны продолжаться, и все должно быть сделано для продолжительной модернизации армянских вооруженных сил и большего услиения армии.
Виген Саргсян доложил, что Вооруженные силы продолжают с большой ответственностью осуществлять свои функции, обеспечивая обороноспособность страны и защищенность границ.
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