В.Саргсян: Армянская армия при необходимости нанесет достойный ответный удар

Ереван/Медиамакс/. На состоявшейся сегодня встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном исполняющий обязанности министра обороны Виген Саргсян заверил, что армянская армия способна противостоять любой авантюре противника и при необходимости нанести достойный ответный удар.

Карен Карапетян подчеркнул, что армия была и остается под постоянным вниманием государства и будет находиться лично в центре его внимания. Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что начатые в Вооруженных силах реформы должны продолжаться, и все должно быть сделано для продолжительной модернизации армянских вооруженных сил и большего услиения армии.



Виген Саргсян доложил, что Вооруженные силы продолжают с большой ответственностью осуществлять свои функции, обеспечивая обороноспособность страны и защищенность границ.