Минобороны: Необходимо обеспечить бесперебойное передвижение военных колонн

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении объявило сегодня, что необходимо обеспечить бесперебойное передвижение военных колонн по всей территории республики.
«Исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, министерство обороны Армении и Вооруженные силы продолжают в круглосуточном режиме выполнять поставленные задачи и обеспечивать оборону нашей родины.
Необходимо обеспечить бесперебойное передвижение машин с военными госномерами и военных колонн по всей территории республики. Эти передвижения должны осуществляться беспрепятственно и вовремя», - говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.