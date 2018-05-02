3713 просмотров

Минобороны: Необходимо обеспечить бесперебойное передвижение военных колонн


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении объявило сегодня, что необходимо обеспечить бесперебойное передвижение военных колонн по всей территории республики.

«Исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, министерство обороны Армении и Вооруженные силы продолжают в круглосуточном режиме выполнять поставленные задачи и обеспечивать оборону нашей родины.

Необходимо обеспечить бесперебойное передвижение машин с военными госномерами и военных колонн по всей территории республики. Эти передвижения должны осуществляться беспрепятственно и вовремя», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Май 2, 2018 14:31
Карен Карапетян: необходимы быстрые прикладные решения

Политика | Май 2, 2018 13:44
Армен Саргсян призывает продолжать консультации

Политика | Май 2, 2018 10:57
Ситуация меняется каждый день, сказал Пашинян
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe