Минобороны: Необходимо обеспечить бесперебойное передвижение военных колонн

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении объявило сегодня, что необходимо обеспечить бесперебойное передвижение военных колонн по всей территории республики.

«Исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, министерство обороны Армении и Вооруженные силы продолжают в круглосуточном режиме выполнять поставленные задачи и обеспечивать оборону нашей родины.



Необходимо обеспечить бесперебойное передвижение машин с военными госномерами и военных колонн по всей территории республики. Эти передвижения должны осуществляться беспрепятственно и вовремя», - говорится в сообщении.