ЮНЕСКО окажет содействие образовательным проектам в Армении

Ереван /Медиамакс/. Помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Киан Танг выразил готовность оказать содействие проектам по развитию и реформированию сферы образования в Армении.
Об этом Киан Танг заявил в Париже на встрече с армянской делегацией во главе с министром образования и науки Левоном Мкртчяном.
В министерстве отметили, что достигнута договоренность о реализации в сжатые сроки разработки стратегической программы развития высшего образования в Армении в 2017-2030гг., начатой при поддержке ЮНЕСКО, а также о тесной работе с Институтом информационных технологий ЮНЕСКО, расположенном в Москве.
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