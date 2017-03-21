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ЮНЕСКО окажет содействие образовательным проектам в Армении


Фото: Министерство образования Армении


Ереван /Медиамакс/. Помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Киан Танг выразил готовность оказать содействие проектам по развитию и реформированию сферы образования в Армении.

Об этом Киан Танг заявил в Париже на встрече с армянской делегацией во главе с министром образования и науки Левоном Мкртчяном.

В министерстве отметили, что достигнута договоренность о реализации в сжатые сроки разработки стратегической программы развития высшего образования в Армении в 2017-2030гг., начатой при поддержке ЮНЕСКО, а также о тесной работе с Институтом информационных технологий ЮНЕСКО, расположенном в Москве.

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