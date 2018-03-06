В Гюмри может открыться кулинарная школа с участием института Paul Bocuse

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил сегодня проект создания кулинарной школы в Гюмри с использованием опыта и возможностей французского института Paul Bocuse.
В обсуждении приняли участие главный исполнительный директор центра креативных технологий «Тумо» Мари Лу Папазян, исполнительный вице-президент кулинарного института Paul Bocuse Герв Фьори, французский филантроп армянского происхождения Раффи Дердерян.
Карен Карапетян приветствовал программу.
«Уверен, что программа будет успешной и меняющей образ мышления»,- отметил премьер, выразил готовность содействовать реализации проекта.
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