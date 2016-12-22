Британский посол назвала «впечатляющей» повестку премьера

Ереван /Медиамакс/. Посол Великобритании в Армении Джудит Фарнворт сказала сегодня, что премьер-министр Карен Карапетян выступил с «впечатляющей повесткой реформ».
«Думаю, никто не может отрицать, что экономика Армении находится в тяжелом положении. Пока рано говорить об успехе объявленных премьер-министром Армении реформ, однако мы продолжим следить за их выполнением, предлагая опыт Соединенного Королевства», - сказала посол.
По словам Джудит Фарнворт, коррупция продолжает оставаться наиболее вредоносным явлением в армянской экономике.
«Борьба с коррупцией и реформы в области юстиции должны быть приоритетными шагами реформ», - сказала посол.
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