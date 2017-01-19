Премьер-министр посетит Москву на следующей неделе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян по приглашению главы правительства РФ Дмитрия Медведева 24 января с двухдневным официальным визитом отправится в Российскую Федерацию.

Как передает пресс-служба правительства Армении, Карен Карапетян встретится в Москве со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.



Запланировано обсуждение всей повестки армяно-российского сотрудничества.



Премьер-министры Армении и России рассмотрят также интеграционное сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза.