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Премьер-министр посетит Москву на следующей неделе


Карен Карапетян
Карен Карапетян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян по приглашению главы правительства РФ Дмитрия Медведева 24 января с двухдневным официальным визитом отправится в Российскую Федерацию.

Как передает пресс-служба правительства Армении, Карен Карапетян встретится в Москве со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Запланировано обсуждение всей повестки армяно-российского сотрудничества.

Премьер-министры Армении и России рассмотрят также интеграционное сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза.

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