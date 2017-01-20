Очередной этап переговоров Армения-ЕС прошел успешно

Ереван /Медиамакс/. В Ереване состоялся восьмой этап переговоров по формированию новой правовой базы отношений между Арменией и Европейским союзом.
В МИД Армении отметили, что на встрече обсуждались политические вопросы будущего соглашения, институциональные главы и главы заключительных положений. Сторонам удалось прийти к согласию по ряду вопросов.
Подводя итоги переговоров, стороны обменялись информацией относительно результатов обсуждений глав, посвященных секторальным и торговым вопросам, и согласовали сроки следующего этапа переговоров, который состоится в Брюсселе.
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