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Очередной этап переговоров Армения-ЕС прошел успешно


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. В Ереване состоялся восьмой этап переговоров по формированию новой правовой базы отношений между Арменией и Европейским союзом.

В МИД Армении отметили, что на встрече обсуждались политические вопросы будущего соглашения, институциональные главы и главы заключительных положений. Сторонам удалось прийти к согласию по ряду вопросов.

Подводя итоги переговоров, стороны обменялись информацией относительно результатов обсуждений глав, посвященных секторальным и торговым вопросам, и согласовали сроки следующего этапа переговоров, который состоится в Брюсселе.

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