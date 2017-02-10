353 просмотров

Посол Швейцарии: Армении нужно создать имидж стабильной страны


Лукас Гасер
Лукас Гасер

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Посол Швейцарии в Армении Лукас Гасер сказал сегодня, что «Армении важно создать имидж стабильной страны».

«За 25 лет независимости Армении удалось добиться стабильности, однако нужно не только быть такой, но и восприниматься соответствующим образом. В этом плане нерешенный вопрос Нагорного Карабаха является достаточно серьезным вызовом», - сказал посол Швейцарии на встрече с журналистами.

По словам Лукаса Гасера, Швейцария продолжает оказывать поддержку всем сторонам мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

«Мы считаем, что Мадридские принципы могут стать надежной опорой для мирного решения проблемы», - сказал посол.

Говоря об армяно-швейцарских экономических отношениях, Лукас Гасер подчеркнул, что существует значительный потенциал для их развития, и в этом направлении ведется работа. 

Говоря о роли Швейцарии в налаживании армяно-турецких отношений, посол сказал, что «как и прежде, страна готова выступать в качестве посредника в вопросе налаживания отношений двух государств».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Февраль 10, 2017 15:01
Гагик Царукян избран председателем ППА

Образование | Февраль 10, 2017 13:46
Армения ценит пример Литвы в системе образования

Внешняя политика | Февраль 10, 2017 12:22
Посол Швейцарии: Армении нужно создать имидж стабильной страны
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017