Посол Швейцарии: Армении нужно создать имидж стабильной страны

Ереван /Медиамакс/. Посол Швейцарии в Армении Лукас Гасер сказал сегодня, что «Армении важно создать имидж стабильной страны».
«За 25 лет независимости Армении удалось добиться стабильности, однако нужно не только быть такой, но и восприниматься соответствующим образом. В этом плане нерешенный вопрос Нагорного Карабаха является достаточно серьезным вызовом», - сказал посол Швейцарии на встрече с журналистами.
По словам Лукаса Гасера, Швейцария продолжает оказывать поддержку всем сторонам мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта.
«Мы считаем, что Мадридские принципы могут стать надежной опорой для мирного решения проблемы», - сказал посол.
Говоря об армяно-швейцарских экономических отношениях, Лукас Гасер подчеркнул, что существует значительный потенциал для их развития, и в этом направлении ведется работа.
Говоря о роли Швейцарии в налаживании армяно-турецких отношений, посол сказал, что «как и прежде, страна готова выступать в качестве посредника в вопросе налаживания отношений двух государств».
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