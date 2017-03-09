В Армению прибыл глава МИД Греции

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас прибыл в Армению с официальным визитом.
Сегодня он посетит Цицернакаберд и Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где встретится с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым.
В ходе визита глава МИД Греции проведет встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном, министрами иностранных дел и обороны Эдвардом Налбандяном и Вигеном Саргсяном.
10 марта Никос Котзиас выступит с лекцией в Ереванском государственном университете.
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