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В Армению прибыл глава МИД Греции


Никос Котзиас
Никос Котзиас

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас прибыл в Армению с официальным визитом.

Сегодня он посетит Цицернакаберд и Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где встретится с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым. 

В ходе визита глава МИД Греции проведет встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном, министрами иностранных дел и обороны Эдвардом Налбандяном и Вигеном Саргсяном.

10 марта Никос Котзиас выступит с лекцией в Ереванском государственном университете.

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