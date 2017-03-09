Афины хотят видеть Ереван «стратегическим партнером»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян приветствовал сегодня сотрудничество Армении и Греции на международных платформах и общность подходов двух стран к вопросам международной повестки.

Премьер-министр сказал об этом в Ереване на встрече с министром иностранных дел Греции Никоса Коциасом.



«В этом году исполняется 25-летие установления армяно-греческих дипломатических отношений. Наши дружественные отношения находятся на очень высоком уровне, но мы заинтересованы придать им новое качество», - сказал Карен Карапетян.



Глава правительства отметил важность развития экономических связей, отметив, что в этой сфере многое необходимо сделать, и существующий потенциал намного превосходит используемый объем возможностей.



«Мы всегда были братскими народами. У моего визита одна цель – создать стратегическое партнерство», - сказал Никос Коциас.



Греческий министр подчеркнул также, что экономические отношения двух стран находятся на низком уровне, и необходимо интенсивно работать над их развитием.



Премьер-министр Армении предложил определить круг сфер, которые могут представлять взаимный инвестиционный интерес для предпринимателей, и активно работать над возможными совместными проектами.