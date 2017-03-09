Афины хотят видеть Ереван «стратегическим партнером»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян приветствовал сегодня сотрудничество Армении и Греции на международных платформах и общность подходов двух стран к вопросам международной повестки.
Премьер-министр сказал об этом в Ереване на встрече с министром иностранных дел Греции Никоса Коциасом.
«В этом году исполняется 25-летие установления армяно-греческих дипломатических отношений. Наши дружественные отношения находятся на очень высоком уровне, но мы заинтересованы придать им новое качество», - сказал Карен Карапетян.
Глава правительства отметил важность развития экономических связей, отметив, что в этой сфере многое необходимо сделать, и существующий потенциал намного превосходит используемый объем возможностей.
«Мы всегда были братскими народами. У моего визита одна цель – создать стратегическое партнерство», - сказал Никос Коциас.
Греческий министр подчеркнул также, что экономические отношения двух стран находятся на низком уровне, и необходимо интенсивно работать над их развитием.
Премьер-министр Армении предложил определить круг сфер, которые могут представлять взаимный инвестиционный интерес для предпринимателей, и активно работать над возможными совместными проектами.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.