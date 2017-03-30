Литва готова сотрудничать с Арменией в сфере кинопроизводства

Ереван/Медиамакс/. Литва готова активно сотрудничать с Арменией в сфере киноиндустрии.

Согласно сообщению МИД Армении, об этом на встрече с послом Армении Тиграном Мкртчяном сказала министр культуры Литвы Лиана Руоките-Джонсон.



Посол Армении подчеркнул, что возможно осуществление разных совместных проектов, учитывая тот факт, что в 2018 году как в Армении, так и в Литве будут отмечать 100-летие основания республик.