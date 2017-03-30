485 просмотров

Литва готова сотрудничать с Арменией в сфере кинопроизводства


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван/Медиамакс/. Литва готова активно сотрудничать с Арменией в сфере киноиндустрии.

Согласно сообщению МИД Армении, об этом на встрече с послом Армении Тиграном Мкртчяном сказала министр культуры Литвы Лиана Руоките-Джонсон.

Посол Армении подчеркнул, что возможно осуществление разных совместных проектов, учитывая тот факт, что в 2018 году как в Армении, так и в Литве будут отмечать 100-летие основания республик.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Март 30, 2017 12:44
Слова Тер-Петросяна – клевета, сказал Виктор Согомонян

Внешняя политика | Март 30, 2017 13:44
Глава Южной Осетии прокомментировал идею транзита из Армении в Россию

Политика | Март 30, 2017 12:14
2 апреля в Армении будет проведен exit poll
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017