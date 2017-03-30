Глава Южной Осетии прокомментировал идею транзита из Армении в Россию

Ереван /Медиамакс/. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что идея использования Транскавказской магистрали для реализации грузоперевозок из Армении в Россию и обратно далека от реализации.

«Мне трудно оценить, насколько этот проект готов и реален. Чтобы его перевести в практическую плоскость, потребуются серьезные переговоры. Речь о том, что Военно-Грузинская дорога не отвечает требованиям сегодняшнего дня, и Армения выходит с предложением задействовать Транскавказскую магистраль. Мы это понимаем. Но здесь есть препятствия, в том числе и настрой Грузии. Если вы спрашиваете о позиции Южной Осетии, то мы готовы обсуждать этот проект, но только как транзит. Наш народ еще не пережил последствия всех войн с Грузией, чтобы обсуждать вопрос об открытии границы», - сказал Леонид Тибилов в интервью Коммерсантъ.



«Насколько я знаю, Грузия не против транзита, но у них есть требования, изложенные еще в 2011 году в соглашении о мониторинге товарооборота, - чтобы на таможенном и пограничном посту между Северной Осетией и Южной стояли швейцарские инспекторы, которые будут мониторить проходящие грузы», - заявил лидер Южной Осетии. При этом, заметил он «нам швейцарцы не нужны, мы признаны Россией и сегодня все консультации ведем с Россией».