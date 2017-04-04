ЕС: Выборы в Армении отражают волю народа

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь Внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич сказала, что состоявшиеся в Армении 2 апреля выборы «отражают волю народа».

«Согласно предварительным оценкам Международной наблюдательской миссии, выборы были хорошо организованы и базовые свободы в основном соблюдались. Однако на выборы бросают тень внушающие доверие сообщения о подкупе избирателей, давлении на гражданских служащих и сотрудников частных компаний, что сказалось на доверии населения к избирательным процессам. Тем не менее, результаты выборов отражают общую волю народа», - сказала Майя Косьянчич.



«Европейский союз остается верен созданию стабильного, демократического и благополучного будущего для Армении. Процесс выборов завершен, и мы намерены работать с демократически избранным Национальным собранием и правительством над укреплением политического диалога и содействовать экономическим и социальным реформам, закрепленным в парафированном недавно Соглашении о всестороннем и расширенном сотрудничестве», - сказала представитель Внешнеполитической службы ЕС.



В марте в интервью Медиамакс Майя Косьянчич сказала, что соглашение, которое будет подписано между Европейским Союзом и Арменией, «является амбициозным и укрепит сотрудничество».



«Обновленное соглашение расширит круг отношений между Арменией и ЕС с учетом новых глобальных, политических и экономических интересов сторон, а также вызовов, которые мы хотим вместе преодолеть», - сказала она.



