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США разделяют беспокойство БДИПЧ/ОБСЕ


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Посольство США выступило сегодня с заявлением, поздравив граждан Армении с прошедшими 2 апреля парламентскими выборами.

В посольстве отметили, что «в целом выборы прошли спокойно и организованно по всей территории Армении, и избиратели могли свободно реализовать свое право голоса».

«Посольство США согласно с оценкой главы наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в которой отмечается, что выборы были хорошо организованы, и базовые права человека в целом соблюдались. Одновременно отмечалось, что «след на выборах оставили заслуживающие доверия сообщения о подкупе избирателей и давлении на избирателей»», - говорится в заявлении.

Посольство США призвало правительство, политические партии и гражданское общество Армении сотрудничать, чтобы «посредством существующих или новых правовых механизмов развеять данные сомнения».

В посольстве подчеркнули, что благодаря новому оборудованию на избирательных участках удалось провести выборы без серьезных инцидентов и в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Армении.

«Соединенные Штаты после выборов продолжат изучать и анализировать доклады местных и международных наблюдателей, а также следить за рассмотрением в судах жалоб, связанных с выборами», - говорится в заявлении.

Посольство США призвало правительство, оппозицию и гражданское общество продолжить участвовать в мирных дебатах и обсуждениях после выборов.

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