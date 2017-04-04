Председатель ЕНП поздравил РПА с «чистой победой»

Ереван /Медиамакс/. Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Жозеф Доль поздравил Республиканскую партию Армении (РПА) с победой на парламентских выборах.
«Мои поздравления Республиканской партии Армении с чистой победой на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Большое доверие предполагает большую ответственность, чтобы граждане пользовались плодами реформ и развивалось дальнейшее сотрудничество с ЕС», - написал Жозеф Доль в своем микроблоге в Twitter.
РПА состоит в ЕНП с 2012 года.
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