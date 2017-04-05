385 просмотров

Армения стала лучше выполнять решения ЕСПЧ


Фото: wikimedia.org


Ереван /Медиамакс/. Армения в 2016 году достигла ряда успехов в выполнении решений Европейского суда по правам человека.

Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Совета Европы.

Согласно документу, в частности, в Армении зафиксирован прогресс по следующим направлениям: работа правоохранительных органов и эффективность проведения расследований, возмещение ущерба и особенно нематериального ущерба с их стороны, обоснованность судебных решений, установление правовых рамок для мирных собраний.

В 2016 году ЕСПЧ рассмотрел 10 новых дел, связанных с Арменией. В 2015 году это число составило 8. Среди стран, вовлеченных в рассматриваемые в ЕСПЧ дела, лидируют Россия (283), Румыния (151), Греция (121), Турция (114) и Украина (99).

В 2016 году Армения закрыла 16 дел, а в 2015 – 17.

Согласно докладу, по 10 делам Армения полностью выполнила свои обязательства в установленные судом сроки.

Средняя продолжительность рассмотрения дел в ЕСПЧ составляет 4,7 лет. Соответствующий показатель по Армении – 3,5 лет.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Апрель 5, 2017 16:19
МИД Арцаха: Баку углубляет недоверие между сторонами

Нагорный Карабах | Апрель 5, 2017 16:00
ОБСЕ не зафиксировал нарушений на линии соприкосновения

Внешняя политика | Апрель 5, 2017 15:56
Армения стала лучше выполнять решения ЕСПЧ
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017