Армения стала лучше выполнять решения ЕСПЧ

Ереван /Медиамакс/. Армения в 2016 году достигла ряда успехов в выполнении решений Европейского суда по правам человека.

Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Совета Европы.



Согласно документу, в частности, в Армении зафиксирован прогресс по следующим направлениям: работа правоохранительных органов и эффективность проведения расследований, возмещение ущерба и особенно нематериального ущерба с их стороны, обоснованность судебных решений, установление правовых рамок для мирных собраний.



В 2016 году ЕСПЧ рассмотрел 10 новых дел, связанных с Арменией. В 2015 году это число составило 8. Среди стран, вовлеченных в рассматриваемые в ЕСПЧ дела, лидируют Россия (283), Румыния (151), Греция (121), Турция (114) и Украина (99).



В 2016 году Армения закрыла 16 дел, а в 2015 – 17.



Согласно докладу, по 10 делам Армения полностью выполнила свои обязательства в установленные судом сроки.



Средняя продолжительность рассмотрения дел в ЕСПЧ составляет 4,7 лет. Соответствующий показатель по Армении – 3,5 лет.