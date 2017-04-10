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Глава МИД Грузии завтра прибудет в Ереван


Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе

Фото: http://www.mfa.gov.ge


Ереван /Медиамакс/. 11-12 апреля глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе прибудет в Армению с официальным визитом.

В МИД Армении отметили, что предусмотрены встречи Михаила Джанелидзе с высшим руководством страны, в том числе с президентом и премьер-министром.

11 апреля состоятся переговоры глав МИД Армении и Грузии, по итогам которых Эдвард Налбандян и Михаил Джанелидзе выступят с заявлениями для прессы.

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