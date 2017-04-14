Президенты Армении и Молдовы обсудили развитие отношений

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян, который находится в Кыргызстане с рабочим визитом, встретился сегодня с президентом Молдовы Игорем Додоном.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, Серж Саргсян и Игорь Додон обсудили повестку армяно-молдавских отношений как в двустороннем, так и многостороннем формате, отметив важность активизации политического диалога и развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Арменией и Молдовой.
Стороны согласились, что около двух десятков соглашений и договоров, подписанных по сей день между странами, должны быть дополнены новыми.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке планируется обсудить также вопрос предоставления Молдове статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.
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