Президенты Армении и Молдовы обсудили развитие отношений

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян, который находится в Кыргызстане с рабочим визитом, встретился сегодня с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Серж Саргсян и Игорь Додон обсудили повестку армяно-молдавских отношений как в двустороннем, так и многостороннем формате, отметив важность активизации политического диалога и развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Арменией и Молдовой.



Стороны согласились, что около двух десятков соглашений и договоров, подписанных по сей день между странами, должны быть дополнены новыми.



На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке планируется обсудить также вопрос предоставления Молдове статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.



