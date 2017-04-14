ЕАЭС нужно укрепить изнутри, сказал президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении назвал первоочередной задачей Евразийского экономического союза укрепление ЕАЭС изнутри.

Серж Саргсян сказал об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.



«У нас две важные цели: первая – укрепление союза изнутри, дальнейшая либерализация нашего общего экономического пространства путем устранения барьеров, минимизации изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; вторая – увеличение степени международной вовлеченности ЕАЭС. Обе эти цели являются взаимодополняющими и влияют на эффективность и международный авторитет организации», - сказал президент Армении.



Серж Саргсян отметил важность сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями.



«В 2016 году в конструктивном ключе прорабатывались вопросы сотрудничества с Ираном, Китаем, Индией, Египтом и многими другими странами. Армения заинтересована в правовом закреплении соответствующих договоренностей, достигнутых в этих направлениях, в частности, с Исламской Республикой Иран, с которой нас связывают прагматичные, взаимовыгодные и добрососедские отношения», - добавил президент.



Серж Саргсян приветствовал разработку и публикацию «Белой книги», в которой зафиксированы 60 согласованных препятствий на рынке ЕАЭС.



«Армения будет и далее реализовывать намеченные планы по преодолению последствий глобальных негативных экономических явлений, переходу к устойчивому экономическому росту, в том числе за счет использования интеграционного потенциала Союза», - сказал Серж Саргсян.