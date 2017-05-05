Серж Саргсян принял губернатора Санкт-Петербурга

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который находится в Армении в рамках «Дней Санкт-Петербурга в Ереване».

Серж Саргсян подчеркнул, что сотрудничество с регионами РФ является важнейшим элементом динамично развивающихся армяно-российских межгосударственных отношений. Он с удовлетворением констатировал, что децентрализованные отношения между двумя странами укрепляются и углубляются из года в год.



Георгий Полтавченко высоко оценил уровень отношений между Санкт-Петербургом и Ереваном, в частности, определенный рост товарооборота, наблюдаемый за последние годы.



В ходе встречи стороны выразили готовность продолжать углублять связи между Ереваном и Санкт-Петербургом.