Серж Саргсян принял губернатора Санкт-Петербурга

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который находится в Армении в рамках «Дней Санкт-Петербурга в Ереване».
Серж Саргсян подчеркнул, что сотрудничество с регионами РФ является важнейшим элементом динамично развивающихся армяно-российских межгосударственных отношений. Он с удовлетворением констатировал, что децентрализованные отношения между двумя странами укрепляются и углубляются из года в год.
Георгий Полтавченко высоко оценил уровень отношений между Санкт-Петербургом и Ереваном, в частности, определенный рост товарооборота, наблюдаемый за последние годы.
В ходе встречи стороны выразили готовность продолжать углублять связи между Ереваном и Санкт-Петербургом.
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