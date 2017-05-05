553 просмотров

Серж Саргсян принял губернатора Санкт-Петербурга


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который находится в Армении в рамках «Дней Санкт-Петербурга в Ереване».

Серж Саргсян подчеркнул, что сотрудничество с регионами РФ является важнейшим элементом динамично развивающихся армяно-российских межгосударственных отношений. Он с удовлетворением констатировал, что децентрализованные отношения между двумя странами укрепляются и углубляются из года в год.

Георгий Полтавченко высоко оценил уровень отношений между Санкт-Петербургом и Ереваном, в частности, определенный рост товарооборота, наблюдаемый за последние годы.

В ходе встречи стороны выразили готовность продолжать углублять связи между Ереваном и Санкт-Петербургом.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 5, 2017 16:17
Серж Саргсян принял губернатора Санкт-Петербурга

Внешняя политика | Май 5, 2017 09:41
Азербайджан добился своего: ереванский офис ОБСЕ закроется

Нагорный Карабах | Май 5, 2017 09:25
Режим перемирия нарушался 45 раз
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017