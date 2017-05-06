Россия может использовать базу в Армении для борьбы с ИГИЛ

Ереван/Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дислоцированная в Армении российская военная база может быть использована для борьбы с ИГИЛ.

«К сожалению, ИГИЛ не только освоилась на Ближнем Востоке и севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем. Но и на данном этапе начала активничать в Афганистане, особенно в его северных районах, которые непосредственно выходят на границы наших соседей и союзников. Соответствующие подразделения, которые страны-члены ОДКБ выделили в состав этих сил (КСОР), находятся в постоянной готовности к действиям, как находятся в готовности к действиям и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться», - сказал Лавров в интервью телекомпании Мир-24.



Интересно, что на Западе порой звучат мнения о том, что российская военная база в Армении является угрозой для Турции, которая входит в западную коалицию, созданную для борьбы с ИГИЛ.



Так, бывший заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Адам Эрели писал в начале этого года, что «за два дня до рождества, когда американские политики настраивались на праздники, Россия без лишнего шума подписала соглашение с Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, усилив группировку российских войск в регионе».



«Подобная дислокация российских сил и средств у границ любого другого государства-члена НАТО вызвала бы гневные протесты. Почему же мы молчим перед лицом плохо скрываемой агрессии в отношении Турции? И почему мы не осуждаем Армению за то, что она оказывает почетный прием российским ударным частям? Как-никак, Турция является крайне важным партнером в глобальной войне против ИГИЛ и относится к числу немногих членов возглавляемой США коалиции, имеющих базы около стратегически важных опорных пунктов «Исламского государства»», - отмечал Адам Эрели.



