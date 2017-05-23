Новое соглашение Армения-ЕС планируется подписать в ноябре

Ереван /Медиамакс/. Подписание нового соглашения между Арменией и Евросоюзом планируется на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Как сообщили в МИД Армении, об этом сегодня в Брюсселе заявили исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после заседания Совета сотрудничества Армения-ЕС.



Медиамакс отмечает, что брюссельский саммит Восточного партнерства ЕС намечен на ноябрь 2017 года.



Эдвард Налбандян отметил, что Армения надеется начать переговоры о либерализации визового режима, как было решено ранее на саммите Восточного партнерства в Риге.



Исполняющий обязанности главы МИД Армении заявил также, что грубейшие нарушения международного гуманитарного права и прав человека со стороны Азербайджана, имевшие место в апреле 2016 года, были нацелены на устрашение населения Арцаха.



Федерика Могерини в свою очередь отметила, что карабахский конфликт не имеет военного решения, и ЕС полностью поддерживает усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.