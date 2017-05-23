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Новое соглашение Армения-ЕС планируется подписать в ноябре


Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Подписание нового соглашения между Арменией и Евросоюзом планируется на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Как сообщили в МИД Армении, об этом сегодня в Брюсселе заявили исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности  Федерика Могерини после заседания Совета сотрудничества Армения-ЕС.

Медиамакс отмечает, что брюссельский саммит Восточного партнерства ЕС намечен на ноябрь 2017 года.

Эдвард Налбандян отметил, что Армения надеется начать переговоры о либерализации визового режима, как было решено ранее на саммите Восточного партнерства в Риге.

Исполняющий обязанности главы МИД Армении заявил также, что грубейшие нарушения международного гуманитарного права и прав человека со стороны Азербайджана, имевшие место в апреле 2016 года, были нацелены на устрашение населения Арцаха. 

Федерика Могерини в свою очередь отметила, что карабахский конфликт не имеет военного решения, и ЕС полностью поддерживает усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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Новое соглашение Армения-ЕС планируется подписать в ноябре
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