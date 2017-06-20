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Эмиру Катара передали послание президента Армении


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Позиция Армении заключается в том, что все вопросы в арабском мире должны решаться посредством диалога.

Согласно сообщению МИД, об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на встрече со своим катарским коллегой Мухамедом бин Абдуррахманом Аль Тани.

18 июня Эдвард Налбандян с краткосрочным рабочним визитом посетил Доху.

Министр иностранных дел вручил своему катарскому коллеге послание президента Армении Сержа Саргсяна Эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Стороны обсудили развития на Ближнем Востоке, в частности, в Персидском заливе и вокруг Катара. В этом контексте Эдвард Налбандян отметил, что Армения традиционно имеет теплые отношения с арабскими странами и всегда с большим вниманием следит за событиями в арабском мире.

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