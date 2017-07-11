Ереван призвал не усложнять атмосферу саммита Восточного партнерства

Ереван /Медиамакс/. В Ереване завтра стартуют переговоры о рамках Единой поддержки на 2017-2020 гг. со стороны ЕС.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая на проходящей в Кишиневе неофициальной встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточного партнерства.



«Есть также некоторые нерешенные вопросы, один из которых мне хотелось бы затронуть: начало диалога по либерализации визового режима. Движение и общение между людьми лежат в основе Восточного партнерства»,- напомнил Эдвард Налбандян.



Говоря о планируемом в ноябре саммите Восточного партнерства в Брюсселе, министр иностранных дел подчеркнул важность разработки проекта Заключительной декларации.



«Армения готова внести свой вклад в разработку такого документа, который будет отражать реальную сущность сотрудничества и направлять наши усилия в последующие годы. Согласованный текст Рижской декларации может служить основой для преодоления спорных вопросов. Разделяю мнение тех коллег, которые уверенны, что нет необходимости усложнять атмосферу предстоящего саммита вопросами, которые, как все мы знаем, могут осложнить достижение консенсуса»,- заявил Эдвард Налбандян.



Министр подтвердил, что Армения нацелена на продолжение реформ.



«Европейский союз был и остается нашим надежным партнером в этих процессах. Армения высоко оценивает партнерство с Европейским союзом и ожидает дальнейшее эффективное сотрудничество»,- отметил Эдвард Налбандян.