Саргсян и Роухани обсудили долгосрочные проекты

Ереван/Медиамакс/. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран высоко ценит «присутствие президента дружественной соседней Армении на церемонии инаугурации».

Хасан Роухани выразил также надежду, что визит Сержа Саргсяна в Тегеран станет новым стимулом для расширения и развития двусторонних отношений.



Собеседники были едины во мнении, что у армяно-иранских экономических отношений есть большой потенциал, для эффективного использования которого необходимо продолжить последовательную работу.



Президенты подчеркнули важность реализации крупных программ и перспективных проектов в ряде сфер. Была затронута важность использования транспортных и транзитных путей через Иран, связывающих Персидский залив с Черным морем, а также развитие сотрудничества в энергетической сфере в трехстороннем формате Иран-Армения-Туркменистан.



Серж Саргсян и Хасан Роухани подчеркнули важность переговоров вокруг соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Президент Ирана отметил, что в этом направлении были сделаны значительные шаги, и подчеркнул, что заключение соглашения в ближайшем будущем будет весьма эффективно.



Хасан Роухани также высоко оценил инициированное Арменией упразднение въездных виз между двумя странами, которое было эффективным шагом с точки зрения расширения бизнес-связей и стимулирования туризма.



Говоря о нагорно-карабахском конфликте, президент Ирана заявил, что конфликт должен быть урегулирован исключительно политическим путем, и для его страны важны мир и стабильность в регионе.