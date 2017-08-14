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Встретились премьер-министры Армении и Беларуси


Андрей Кобяков и Карен Карапетян
Андрей Кобяков и Карен Карапетян

Фото: Пресс-служба правительства РА

Андрей Кобяков и Карен Карапетян
Андрей Кобяков и Карен Карапетян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян в рамках рабочего визита в Казахстан встретился с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Главы правительств обсудили повестку и перспективы дальнейшего развития армяно-белорусских экономических отношений. 

Был рассмотрен ряд вопросов, касающихся сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Карен Карапетян находится в Астане для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

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