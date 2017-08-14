Встретились премьер-министры Армении и Беларуси

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян в рамках рабочего визита в Казахстан встретился с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.
Главы правительств обсудили повестку и перспективы дальнейшего развития армяно-белорусских экономических отношений.
Был рассмотрен ряд вопросов, касающихся сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
Карен Карапетян находится в Астане для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
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