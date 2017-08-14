Обсуждены сроки визита Дмитрия Медведева в Ереван

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министры Армении и России Карен Карапетян и Дмитрий Медведев встретились сегодня в Астане.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, стороны подчеркнули, что товарооборот между Арменией и Россией растет, и есть положительные тенденции в двусторонних экономических показателях.



Был рассмотрен ряд других вопросов, в том числе сроки планируемого визита Дмитрия Медведева в Армению.



Карен Карапетян в Астане участвует в заседании Евразийского межправительственного совета.