Обсуждены сроки визита Дмитрия Медведева в Ереван

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министры Армении и России Карен Карапетян и Дмитрий Медведев встретились сегодня в Астане.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, стороны подчеркнули, что товарооборот между Арменией и Россией растет, и есть положительные тенденции в двусторонних экономических показателях.
Был рассмотрен ряд других вопросов, в том числе сроки планируемого визита Дмитрия Медведева в Армению.
Карен Карапетян в Астане участвует в заседании Евразийского межправительственного совета.
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