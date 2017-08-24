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Близится 20-летие «ключевого» армяно-российского договора


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, оказанную для тушения лесных пожаров.

На состоявшейся 23 августа встрече в Сочи Серж Саргсян заявил, что  «армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах».

Серж Саргсян отметил, что осенью в 13 городах России пройдут Дни Армении.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а «29 августа исполнится 20 лет со дня подписания ключевого договора «Օ дружбе и стратегическом сотрудничестве».

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