Посол США приветствовал антикоррупционные усилия премьера

Ереван/Медиамакс/. Посол США Ричард Миллс на сегодняшней встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном приветствовал усилия правительства по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес-среды.

«Я горячо приветствую Ваши усилия, направленные на борьбу с коррупцией и улучшение бизнес-среды, которые привели к росту интереса американских компаний и инвесторов к Армении. Мы продолжаем рассматривать пути, которыми сможем помочь Вашим усилиям и углубить двустороннюю торговлю и инвестиции», - эти слова посла США цитирует пресс-служба правительства Армении.



Ричард Миллс отметил, что в последнее время получил от действующих в Армении американских компаний «очень положительные импульсы, связанные с деятельностью Комитета государственных доходов (КГД)».



Говоря о борьбе с коррупцией, а также деятельности КГД, Карен Карапетян отметил, что приятно слышать подобное мнение о реализуемых правительством мерах.



«Однако нам многое нам еще предстоит сделать в этих направлениях, и реформы будут носить продолжительный характер. Мы полны решимости в вопросах улучшения бизнес-среды и борьбы с коррупцией, поскольку это необходимо для развития экономики», - подчеркнул премьер-министр.