Армяно-израильские связи укрепляются, заявил Налбандян

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня делегацию Израиля, возглавляемую вице-спикерами Кнессета Тали Плосков и Йоелем Хассоном.

Эдвард Налбандян с удовлетворением отметил, что в последнее время замечает активизацию обоюдных визитов, выразив уверенность в том, что периодические

контакты способствуют большему укреплению связей.



Израильские парламентарии, в свою очередь, отметили, что программа их трехдневного визита весьма насыщена, что позволяет обсуждать вопросы углубления сотрудничества на разных уровнях.



По словам министра иностранных дел, общественный форум «Армения-Израиль» становится важной платформой для диалога.