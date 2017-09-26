Кобахидзе: Отношения с Арменией должны быть «братскими»

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Грузии Иракли Кобахидзе заявил сегодня, что все парламентские силы его страны едины в том, что отношения с Арменией должны быть «братскими», и необходимо предпринять шаги для их максимального укрепления.
Согласно сообщению пресс-службы Национального собрания Армении, Иракли Кобахидзе заявил об этом на встрече со своим армянским коллегой Ара Баблояном, который находится в Грузии с официальным визитом.
Ара Баблоян отметил, что власти Армении всегда придавали огромную важность развитию и расширению сотрудничества с Грузией. «Мы всегда руководствовались одним принципом - между нами нет непреодолимых проблем»,- заявил он.
Ара Баблоян предложил грузинскому коллеге наращивать сотрудничество парламентариев двух стран в формате взаимных визитов и совместных обсуждений.
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