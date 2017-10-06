Президент: ЕС играет важную роль во внешних связях Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что интенсивность недавних контактов с Евросоюзом говорит о том, что ЕС играет важную роль во внешних сношениях Армении.

Об этом президент заявил на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета ЕС Вальтером Стивенсом (в состав делегации входят аккредитованные в Бельгии послы 28 стран ЕС и представители комитета).



Вальтер Стивенс отметил, что ЕС придает большую важность сотрудничеству с Восточными партнерами, в том числе, с Арменией. Он выразил также удовлетворение в связи с тем, что Армения парафировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, что, по его словам, говорит о том, что возможно подписать с ЕС соглашение и развивать взаимное сотрудничество, будучи членом Евразийского экономического союза.



Представитель ЕС подчеркнул, что реализуемая в рамках Восточного партнерства политика ЕС не направлена против кого-либо.



Целью визита является обсуждение процесса и перспектив отношений Армения-ЕС в свете завершения переговоров по новому рамочному соглашению, ознакомление с ситуацией на месте, а также обсуждение вопросов повестки предстоящего саммита Восточного партнерства.