830 просмотров

Президент: ЕС играет важную роль во внешних связях Армении


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что интенсивность недавних контактов с Евросоюзом говорит о том, что ЕС играет важную роль во внешних сношениях Армении.

Об этом президент заявил на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета ЕС Вальтером Стивенсом (в состав делегации входят аккредитованные в Бельгии послы 28 стран ЕС и представители комитета).

Вальтер Стивенс отметил, что ЕС придает большую важность сотрудничеству с Восточными партнерами, в том числе, с Арменией. Он выразил также удовлетворение в связи с тем, что Армения парафировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, что, по его словам, говорит о том, что возможно подписать с ЕС соглашение и развивать взаимное сотрудничество, будучи членом Евразийского экономического союза.

Представитель ЕС подчеркнул, что реализуемая в рамках Восточного партнерства политика ЕС не направлена против кого-либо.

Целью визита является обсуждение процесса и перспектив отношений Армения-ЕС в свете завершения переговоров по новому рамочному соглашению, ознакомление с ситуацией на месте, а также обсуждение вопросов повестки предстоящего саммита Восточного партнерства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Октябрь 6, 2017 15:16
В Ереване обсудили организацию встречи Саргсян-Алиев

Общество | Октябрь 6, 2017 14:23
В Армении пройдут первые Диалоги диаспор

Внешняя политика | Октябрь 6, 2017 11:17
Президент: ЕС играет важную роль во внешних связях Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017