Премьер: «Мы полны решимости создать равные условия для бизнеса»

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что «мы полны решимости в вопросе развития экономики и создания прозрачных и равных условий для бизнеса».

Согласно сообщению пресс-службы правительства, премьер заявил об этом 9 октября в Тегеране на встрече с представителями армянской общины.



Премьер-министр сообщил, что за 8 месяцев текущего года экономический рост в Армении составил 5,5 процентов - в том случае, когда прогноз роста составлял 3,2 процента.



«Рост экспорта составил 21 %, рост импорта - 28,6 %, причем радует тот факт, что около 50 процентов импорта составляют капитальные инвестиции для развития бизнеса. Уверен, что у нас есть все возможности для обеспечения экономического роста», - отметил Карен Карапетян.