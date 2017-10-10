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Премьер: «Мы полны решимости создать равные условия для бизнеса»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что «мы полны решимости в вопросе развития экономики и создания прозрачных и равных условий для бизнеса».

Согласно сообщению пресс-службы правительства, премьер заявил об этом 9 октября в Тегеране на встрече с представителями армянской общины.

Премьер-министр сообщил, что за 8 месяцев текущего года экономический рост в Армении составил 5,5 процентов - в том случае, когда прогноз роста составлял 3,2 процента.

«Рост экспорта составил 21 %, рост импорта - 28,6 %, причем радует тот факт, что около 50 процентов импорта составляют капитальные инвестиции для развития бизнеса. Уверен, что у нас есть все возможности для обеспечения экономического роста», - отметил Карен Карапетян.

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